Padova, sedò e stuprò 7 pazienti: 12 anni a infermiere

Emil Cristian Corneanu, infermiere 42enne di origine romena in servizio in Neurochirurgia all’Azienda ospedaliera di Padova tra il 2016 e il 2017, è stato condannato a 12 anni e 20 giorni di carcere per violenza sessuale su sette pazienti e peculato. Come scrive Cristina Genesin a pagina 19 del Mattino, secondo la sentenza in rito abbreviato, Corneanu sedò e violentò ben sette pazienti tra cui una minorenne. Inoltre rubò farmaci e sostanze stupefacenti dall’ospedale. Nei confronti dell’infermiere anche la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e il pagamento immediato di 3.882 euro.

È risultato dunque inutile il tentativo degli avvocati di ricorrere alla seminfermità mentale dell’assistito. L’infermiere si è infatti presentato in aula dicendosi pentito e piangendo ha spiegato di aver avuto un’infanzia traumatica. Ma il giudice ha rigettato questa tesi basandosi sulla perizia psicologica svolta dagli esperti e sulla mole di immagini pornografiche e pedopornografiche sequestrate sul pc dell’imputato: quasi 1 milione di immagini e video tra cui quelle con i pazienti sedati.