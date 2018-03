Paura in Francia, attacco terroristico in atto a Carcassonne

Condividi

Paura nel sud della Francia. Come scrive ilfattoquotidiano.it, questa mattina a Carcassonne, ai piedi dei Pirenei francesi, un uomo ha sparato contro due poliziotti e si è barricato in un supermercato tenendo in ostaggio le persone che erano all’interno. L’uomo ha dichiarato di appartenere allo Stato islamico e la cosa è stata confermata dall’Isis che ha rivendicato l’attacco.

Il ministero dell’Interno ha informato che un’operazione di polizia è in corso e di non diffondere notizie senza conferme. Secondo il sindaco di Trèbes, Eric Menassi, citato dal quotidiano La Depeche du Midi. ha ucciso il macellaio del supermercato “Super U”.

Ph: Twitter @hapinto2