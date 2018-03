Paura per boati nel Nord Italia, caccia in volo per sospetto dirottamento [VIDEO]

Condividi

Due fortissime esplosioni avvenute questa mattina alle 11:30, hanno gettato nel panico la popolazione della Lombardia e del Piemonte. Come spiega il Gazzettino, a provocarle, rompendo il muro del suono, sono stati gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare italiana, partiti da Istrana nel Trevigiano, che erano sulle tracce di un velivolo non identificato ed autorizzato che aveva invaso lo spazio aereo italiano. Si trattava di un volo di linea dell’Air France che aveva perso i contatti con la torre di controllo. I due caccia, dopo averlo affiancato e aver ripristinato le comunicazioni, sono rientrati alla base.



Tante le chiamate dei cittadini a forze dell’ordine e al 118 dopo i violenti boati che, secondo testimonianze, «hanno fatto tremare i vetri». Numerose le persone che per lo spavento hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono riversate in strada. A Bergamo è scattata l’evacuazione, in via precauzionale, del tribunale. Evacuate anche alcune scuole.

Ph: By Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom – Eurofighter Typhoon FGR4 4, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25801124