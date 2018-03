Rebus presidenze, Lega vota Bernini per Senato: è rottura con FI

Condividi

Il rebus delle presidenze continua e la soluzione sembra quanto mai complicata e distante. Dopo che la proposta del centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e Paolo Romani al Senato è stato fatto saltare dal Movimento 5 Stelle, la Lega converge su Anna Maria Bernini e lancia inviti ai grillini: «il M5s sbaglia a porre veti, ma sbaglia anche chi si arrocca su un solo nome: ognuno di noi, in questo momento deve parlare con tutti e mettersi di lato di qualche centimetro, noi della Lega ci siamo messi di lato di un chilometro».

La scelta di sostenere Bernini è un modo per uscire dal pantano, spiega il leader leghista: «abbiamo dato la disponibilità di votare un esponente di Forza Italia, speriamo che anche altri abbiano lo stesso senso di responsabilità. Se tutti fanno quello ha fatto la Lega si può chiudere entro domani sera. Di Maio l’ho sentito ieri, oggi non ancora – continua Salvini – Del voto a Bernini dice di aver informato solo Silvio Berlusconi. I 5Stelle sbagliano a non parlare con lui, chi ha preso voti è un interlocutore».

Berlusconi, alla scelta di Bernini, reagito con ira, come si legge in una nota di Forza Italia: «i voti al Senato ad Annamaria Bernini, strumentalmente utilizzata, sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l’unità della coalizione di centrodestra e dall’altra smaschera il progetto per un governo Lega-M5s».

I grillini, dal canto loro, rilanciano con una proposta che dovrebbe intrigare il Pd: arrivare al Senato al ballottaggio e votare il dem Luigi Zanda. E si fa capire che se Berlusconi insistesse sulla candidatura di Romani l’operazione potrebbe andare in porto. Aprendo nuovi scenari anche alla Camera. Il quadro è evidentemente molto complicato e non è escluso che alla fine spunti il nome di un outsider, come Emma Bonino.

Fonte: Repubblica