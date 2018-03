«Se lasci sindacato non ti licenziamo», azienda condannata

Condividi

Alpina, società che gestisce in sub-appalto la pulizia degli aerei all’aeroporto Marco Polo, è stata condannata per comportamento antisindacale. Come scrive Francesco Furlan su La Nuova Venezia a pagina 20, i fatti risalgono al marzo dello scorso anno quando perde l’appalto con gli handlers di Gh e avvia la procedura di licenziamento collettivo. A due lavoratrici venne consegnata la lettera e l’azienda fece loro capire esplicitamente che non sarebbero state licenziate qualora avessero cancellato l’iscrizione alla Uil. Le due dipendenti si videro così costrette ad abbandonare il sindacato per salvare il proprio posto di lavoro. Ravvisando un comportamento intimidatorio, il giudice del tribunale del lavoro ha condannato l’azienda e l’ha obbligata a rendere pubblica la sentenza tra i propri dipendenti.