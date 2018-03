Sequestri Zonin, i legali: «faremo ricorso»

Condividi

«Impugneremo tutti i sequestri, faremo ricorso al Riesame». Così in un articolo di Sabrina Tomè sul Mattino a pagina 13, l’avvocato della famiglia Zonin Enrico Ambrosetti va al contrattacco dopo il blitz nella villa di Montebello in cui sono scattati i sigilli ai beni dell’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza indagato per il crac dell’istituto. Il valore dei sequestri autorizzati dal giudice Roberto Venditti agli avvocati dei risparmiatori è di 19 milioni.

Tuttavia difficilmente si raggiungerà quella cifra con i beni trovati in villa tra cui quadri per cui non esiste ancora una perizia sul valore esatto, tappeti persiani, argenteria, soprammobili e altri oggetti di lusso. L’integrazione si dovrà fare quindi con i sequestri immobiliari. Intanto i sigilli sono scattati anche sulla quota del Golf Club di Brendola per 1000 euro di valore.