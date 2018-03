Stazione spaziale cinese in caduta libera, a rischio anche l’Italia

Condividi

Si chiama Tiangong 1, che in cinese significa “palazzo celeste“. Fu lanciata in orbita il 29 settembre 2011, ha 12 metri di lunghezza e pesa 8,5 tonnellate. Nel 2016 la stazione doveva rientrare sulla Terra atterrando su una piattaforma nell’Ocano Pacifico, ma qualcosa è andato storto e da allora è fuori controllo. In questi giorni sta rientrando nell’atmosfera terrestre, il che potrebbe provocare la caduta di frammenti.

La protezione civile italiana ha diramato un documento di preallarme in cui si invita la popolazione a fare attenzione. I frammenti infatti potrebbero cadere sulla penisola nelle regioni a sud dell’Emilia Romagna nei giorni di Pasqua e Pasquetta. L’Agenzia Spaziale Italiana sta monitorando i frammenti e in collaborazione con la protezione civile potrà informare le persone sulle precauzioni. Intanto si consiglia di non toccare eventuali frammenti, anzi di starne lontani almeno 20 metri, ed avvertire subito le autorità.

(Fonte: Tgcom24.com)

(ph: Facebook – Sud in volo)