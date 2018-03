Treviso, nomadi accampati: il Comune gli dà una casa

Condividi

La famiglia di nomadi giostrai accampata da due settimane con le roulotte in via Bindoni a Treviso, sarà trasferita in una casa della stessa via. La famiglia, con tre minori al seguito, era stata inizialmente sfrattata da San Martino di Lupari e si era in seguito stabilita in un piazzale antistante ad una casa Ater inagibile in via Bindoni. Il vicesindaco Grigoletto ha annunciato di aver trovato una nuova sistemazione della durata di due anni per i nomadi. Quando lasceranno il giardino della casa Ater, il Comune ricostruirà muretto e recinzione abbattuti inizialmente per farli entrare. I Sinti saranno trasferiti in un nuovo alloggio Ater già pronto. Ma la notizia irrita i residenti preoccupati per possibili tensioni con la comunità Rom già presente in zona.

(Fonte: La Tribuna)

(immagine d’archivio)