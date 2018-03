Vicenza, blitz al parco: droga tra le giostre

Condividi

Mercoledì le pattuglie della polizia locale di Vicenza hanno effettuato un blitz al parco Adenauer. Nell’aerea verde situata fra la scuola dell’infanzia Lampertico e la primaria Giovanni XXIII, sono stati rinvenuti in mezzo alle siepi circa 70 grammi di marijuana contenuta in involucri di cellophane. Nei bagni invece sono state trovate siringhe e stagnole. 11 persone, per la maggior parte cittadini senegalesi e marocchini oltre a un romeno, sono state identificate. Il parco è abitualmente frequentato anche dai bambini che giocano alle giostre installate nell’area verde.

(Fonte: Il giornale di Vicenza)

(ph: Comune di Vicenza)