Vicenza, Donazzan (Fi): «primarie nel centrodestra»

«Io ho già espresso tempo fa la mia disponibilità, il mio può essere un nome di sintesi». Così, intervistata da Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 13, l’assessore regionale Elena Donazzan conferma la propria candidatura a sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni comunali a Vicenza. La Donazzan replica alle critiche secondo cui la sua corsa a sindaco sarebbe un ripiego per non essere stata messa in lista alle politiche: «non essere andata a Roma è stata una scelta condivisa: da parte mia ho sempre detto che la mia priorità è il territorio e il mio partito, Forza Italia, mi ha chiesto di continuare a lavorare in Regione».

«Mi hanno chiesto di candidarmi i cittadini, i nostri due consiglieri comunali, Giorgio Conte e il professor Claudio Ronco, che con le sue parole di stima mi ha commosso – aggiunge Donazzan – ora sto cercando casa a Vicenza». E la candidatura dell’avvocato Fabio Mantovani? «Non ho colto entusiasmo attorno alla candidatura, anche perché non è conosciuto – conclude l’assessore – ho una proposta: facciamo le primarie in modo che gli elettori di centrodestra dicano chi preferiscono».