Vicenza, Fdi: «Primarie centrodestra? Farsa di Donazzan»

«La proposta della Donazzan di effettuare le primarie per scegliere il candidato sindaco di tutto il centrodestra ci sembra, a poche settimane dal voto, una idea tardiva o una provocazione del politico di Pove del Grappa mirante solamente a ritagliarsi un pizzico di residua visibilità mediatica». Così in una nota il portavoce provinciale vicentino di Fratelli d’Italia Mattia Ierardi (in foto) e il portavoce cittadino Daniele Pedrazzoli. « Per fare una consultazione seria e credibile in città di Vicenza servirebbe qualche mese – continuano -, a meno che non si voglia mutuare il metodo grillino di attivare una fugace consultazione on line per sentire il parere di qualche centinaio di internauti, spacciando questa farsa per le primarie di centrodestra».

«Fratelli d’Italia ritiene che la Donazzan, prima di chiedere il sostegno di tutte le forze di centro destra, dovrebbe cercare prima di tutto il sostegno del partito che attualmente la ospita e cioè di Forza Italia, partito che ha dimostrato di essere il primo a non credere in Donazzan, decidendo di non candidarla ne’ alle politiche e nemmeno alle amministrative di Vicenza, consapevole che il tanto ostentato suo radicamento territoriale non parrebbe trovare riscontro neppure nella realtà vicentina – concludono i portavoce Fdi – Non ci sembra proprio che l’autocandidatura della Donazzan possa rappresentare un elemento di convergenza del centro destra o un valore aggiunto che possa intercettare il voto dell’elettorato moderato della città di Vicenza».