Canapa, agricoltori veneti sempre più interessati: proposta legge regionale

Visto l’interesse in quasi tutte le province venete per la canapa quale pianta multiuso dalle tante potenzialità, Coldiretti Veneto ha promosso presso il Consiglio regionale una proposta di legge volta a promuovere e sostenere la filiera per incrementare la coltivazione di questa pianta su tutto il territorio. Sono gli agricoltori i diretti interessati coloro che intendono diversificare la propria attività con questo nuovo indirizzo agronomico.

I tecnici di Coldiretti sottolineano la versatilità di questa coltura e le molteplici opportunità di mercato. Impiegata per la cosmesi, gli alimenti, edilizia sostenibile, per materiali biodegradibili, detersivi, carta, imballaggi, biocombustibili, la canapa appartiene da sempre alla storia delle campagne del nord est e in questo particolare momento sta vivendo una seconda stagione grazie ad una legislazione nazionale che favorisce la sua reintroduzione.

A tal proposito la Regione Veneto, comprese le istanze del mondo agricolo, intende sostenere anche economicamente con una apposita legge la produzione e trasformazione della canapa locale attivando ad esempio progetti pilota in ambito dal forte valore ambientale e studi di fattibilità prevedendo una meccanizzazione ad hoc per agevolare le imprese nella raccolta del prodotto. Coldiretti auspica che l’iter da poco avviato con il deposito del testo normativo sia rapido quanto l’interesse dimostrato dagli imprenditori agricoli. «Una politica regionale attenta ai bisogni emergenti – spiega Coldiretti – è sinonimo di attenzione per il settore agricolo sempre più dinamico e aperto all’innovazione».