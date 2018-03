Ex BpVi e Vb, 700 dipendenti: «noi senza futuro fuori da Intesa»

Condividi

Ieri mattina 700 dipendenti delle banche venete in liquidazione coatta, Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza, si sono dati appuntamento per un presidio a Vicenza nella sede di via Framarin dell’istituto di credito colpito da crac. Si tratta dei lavoratori di 10 società tenute fuori dal salvataggio di Intesa San Paolo, alcuni di loro sono giunti anche dalla Puglia. «Sono passati ormai nove mesi da quando Banca Intesa ha rilevato 9.800 lavoratori dalle ex Banche Venete» scrive in un comunicato il sindacato First-Cisl. I dipendenti che hanno protestato lavoravano per Apulia Previdenza, Apulia Pronto Prestito, Banca Intermobiliare, Bpvi Multicredito, Claris Factoring, Claris Leasing, Farbanca, Immobiliare Stampa, Nem e Prestinuova. «L’operazione -prosegue la nota di First-Cisl – che ha messo in sicurezza l’intero sistema bancario italiano, costata diversi miliardi di euro allo Stato, ha potuto salvare migliaia di posti di lavoro tralasciando circa 700 lavoratori di dieci aziende rimasti senza alcuna protezione».

«I commissari liquidatori, che inizialmente pensavano di poter cedere le aziende sul mercato entro un anno, hanno potuto constatare che tale ipotesi è di difficile realizzazione e, a oggi, non sono stati nella condizione di trovare soluzioni che diano una prospettiva occupazionale per tutte le aziende e i dipendenti. Lo stesso governo, nonostante sia stato ripetutamente chiamato in causa, non ha dato alcuna risposta concreta» prosegue il sindacato. I lavoratori chiedono di non essere dimenticati.

(ph: Facebook – Unica gruppo Intesa San Paolo)