Fumetto foibe, video studenti smentisce Donazzan

Una discussione accesa, ma nessuna minaccia di morte a Stefano Ferrarese, direttore generale dell’Esu di Padova, ente per il diritto allo studio che aveva organizzato al Bo la presentazione di un fumetto sulle foibe, poi annullata, non tanto perché le foibe siano un argomento sgradito, ma piuttosto perché, sostengono le associazioni studentesche su Facebook, gli autori ed editori del libro sono vicini agli ambienti di estrema destra e uno di loro sarebbe già stato condannato per apologia di fascismo.

Come riporta Silvia Quaranta sul Mattino a pagina 25, la presentazione si terrà in Regione il 4 aprile, ma un video degli studenti smentisce o quantomeno ridimensiona le dichiarazioni dell’assessore Elena Donazzan, secondo cui ci sarebbero state intimidazioni, violenze e minacce.

(ph: Facebook – Asu Padova)