Ma a Padova il sindaco é Giordani o Lorenzoni?

Nei giorni scorsi Padova ha assistito ad un evento eccezionale: dopo oltre dieci anni, tutte le categorie di commercianti si sono riunite. Autore di questo vero e proprio miracolo il viceindaco Arturo Lorenzoni, che ha lanciato la nuova idea e concezione di Zona a Traffico Limitato: chiusura h 24 per i non autorizzati e ticket d’ingresso, un vero e proprio colpo da ko per il commercio del centro. I commercianti non sono però andati al tappeto e, abbandonate polemiche, divergenze e diversi colori politici, hanno fatto fronte comune contro Lorenzoni, il quale ha dovuto, a tempo di record, fare retromarcia e ridimensionare la sua proposta ad ipotesi di studio da condividere, naturalmente, con la partecipazione di tutti. Si vedrà come finirà la questione, ma si sa già che di fatto i commercianti non arretreranno di un millimetro.

Il polverone sulla ZTL ha occupato le prime pagine di tutti i giornali locali dell’ultima settimana; tuttavia, al di là del fatto in sé stesso, appare alquanto strano come sia stato possibile che un vicesindaco (vice, non sindaco) abbia avuto la possibilità di agire in totale autonomia e lanciare una notizia alla stampa che anche un neonato avrebbe capito foriera del pandemonio che puntualmente si è verificato.

Ad aumentare le incognite ed i dubbi pare che nemmeno il sindaco Sergio Giordani, né il suo fido consigliere Massimo Bettin fossero a conoscenza che dell’iniziativa della seconda carica della giunta. Tant’è che lo stesso vicesindaco proprio in giunta è stato costretto a scusarsi per aver agito, a suo dire, incautamente. Se questa è la reale situazione dell’amministrazione di centrosinistra patavina, viene da domandarsi come sia possibile che non vi sia un controllo o una strategia coordinata nel presentarsi ai media e ad alle categorie cittadine.

Come può essere che il sindaco Giordani, massimo responsabile di tale amministrazione, lasci fare e non abbia il polso della situazione, permettendo al suo vice di agire in piena libertà, andando a minare e ad urtare gli umori di importanti settori dell’economia e della società civile locale? Ora, passi per il civico e mansueto Giordani, ma il plenipotenziario e uomo ombra Bettin, anche lui ci delude? Dall’alto della sua esperienza politica dovrebbe conoscere certe dinamiche e sapere che ricucire uno strappo di questa portata costa veramente caro.

Sembra quasi che Lorenzoni goda di una libertà pressoché totale, quasi fosse lui a capo della città e che a suo piacimento abbia la possibilità di mettere le castagne sul fuoco, tanto poi tocca agli altri toglierle e soccombere. Nell’inverno appena trascorso è capitato più di qualche volta: ormai Giordani e Bettin dovrebbero vedere i segni che hanno sulle loro mani e ricordarsi quanto possa far male. Considerato che è primavera, per l’immagine della giunta, è meglio prendere l’occasione per dare una rinfrescata e riprendere in mano con vigore la propria autorevolezza .