Mantovani, mandali tutti a quel paese i centrodestri di Vicenza

Se bastasse fare pena per essere eletto sindaco di Vicenza, non ce ne sarebbe per nessuno. Non c’è persona che io incontro, minimamente interessato alla vita politica vicentina, che non mi dica: povero quel Mantovani, guarda come lo trattano.

Io tento di rispondere: lo trattano come merita di essere trattato. Uno che si fida di Brunetta e di Da Re, al punto da dimettersi immediatamente da presidente dell’Ordine degli avvocati, come volete che lo trattino? Poveretto, mi rispondono, cosa vuoi che facesse? Che poi non è neanche più vero che non è conosciuto. Come uno che fa pena, ma ormai lo conoscono in tanti…

Quelli che non lo riconoscono sono gli altri candidati. Ora va bene Rucco e i sette nani da cui è appoggiato, lì puoi fare ben poco. Anche se, sono convinto, basterebbe prendere da parte un nano alla volta, una promessina, un impegnuccio, e Biancaneve si troverebbe da sola in men che non si dica. È la candidatura della Donazzan che ha del surreale. Questa signorina, nata a Bassano, residente a Pove, persa la corsa per il Parlamento, decide, motu proprio, di fare la candidata a sindaco di Vicenza. La grande motivazione, non potendosi proferire quella vera, a tutti evidente, è che Mantovani è poco conosciuto.

Come se essere conosciuti fosse garanzia di successo. Qualcuno dei suoi camerati potrebbe ricordarle la sorte di Jacopo Bulgarini d’Elci, capo di gabinetto prima, vice sindaco poi, fascia tricolore anche sul pigiama, sui giornali un giorno sì e l’altro pure, osannato da Variati come il genio della lampada. Conosciutissimo e clamorosamente bocciato. Qualche volta è proprio perché ti conoscono che non ti votano. Su questo aspetto un pensierino dovrebbe farlo la signorina Donazzan.

Il problema, però, non è la Donazzan. Il problema è quell’oggetto misterioso che risponde al nome di Forza Italia. È assolutamente patetico leggere quello che afferma il coordinatore regionale del partito, Adriano Paroli, sul GdV di ieri: «Donazzan non si adegua alle decisioni se riguardano Mantovani, ma gli altri si devono adeguare se riguardano lei? Fa parte di quei fenomeni ai quali è andata sempre bene, e che non sono mai rimasti a piedi. Ma non puoi pensare di essere sempre al centro di tutto». Con ciò, uno direbbe, la questione è chiusa. Meno che mai. Domani potremmo leggere che la Donazzan viene scelta come candidata e che Paroli rimane lì dov’è.

Allora io mi permetto di rivolgermi al signor Mantovani. Votare uno che fa pena non è il massimo dell’offerta politica. Avere un sindaco che faceva pena non è la migliore delle prospettive. Se da qualche parte gliene è rimasta, trovi il Mantovani un po’ di dignità e faccia al signor Paroli, al signor Brunetta, al signor Zanettin e a chi altri vorrà lui, questo banale discorsetto.

Egregi signori, la Donazzan è un assessore di Forza Italia. O scegliete lei e me lo dite, oppure le date tre giorni di tempo: o si mette in riga o le ritirate le deleghe, così, senza più assessorato, avrà più tempo per fare il candidato a Vicenza. Dopodiché vincerà in carrozza Otello Dalla Rosa, che sarà anche soporifero, come malignamente ha fatto notare questo giornale, avrà le truppe cammellate, tutto quel che si vuole, ma ha riempito la sala grande del Teatro Comunale, neanche fosse Philippe Daverio. Di questi tempi non è impresa da poco.

Escludo che lo facciano apposta; dubito, data la sua inesperienza politica, che il Mantovani se ne sia reso pienamente conto: i destri vicentini di tutte le risme, Biancaneve, la signorina di Pove, quello del “sarà bellissima”, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, i loro capi e capetti, tutti nominati e nessuno eletto, tutti stanno facendo campagna per Otello Dalla Rosa.

Io vorrei, senza dover aspettare ancora molto, poter incontrare qualcuno che mi dica: hai visto, mo’, il Mantovani… Ha drizzato la schiena e li ha mandati tutti a quel paese. Di un candidato che fa pena sarebbe il caso, in un modo o nell’altro, che ci potessimo liberare.

