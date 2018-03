Nel Veronese intitolata strada a Reagan: «liberatore dai comunisti»

Condividi

Il primo comune in Italia ad intitolare una via all’ex presidente americano e attore di Hollywood Ronald Reagan è San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Come scrive Vittorio Zambaldo su L’Arena a pagina 33, la giunta ha approvato la richiesta del vicesindaco Mauro Gaspari (in foto) che si compiace della decisione: «mi sembra che in Italia ci si sia dimenticati in fretta di un personaggio che ha contribuito in maniera netta e decisiva alla caduta del vergognoso muro di Berlino e alla fine della minaccia della guerra fredda con il crollo dell’Unione Sovietica.

«Negli Stati Uniti – ha proseguito Gaspari – ma anche nel Regno Unito, Ronald Reagan è ricordato come un grandissimo presidente da tutti gli schieramenti politici, mentre nei paesi europei dell’ex blocco sovietico è considerato un liberatore».