Chi è la Casellati? Quella che citò per 250 mila euro una cronista

Di Maria Elisabetta Alberti Casellati, rodigina di nascita e padovana d’adozione, berlusconiana fanatica, avrete già letto vita morte e miracoli negli articoli biografici di cui stamane la rassegna stampa é piena. Come accade di regola, si oscilla fra l’oleografia (con punte di lascivia laudatoria là dove si indugia a descriverne il tailleur, gli orecchini, la borsa Vuitton, la tempra, il carattere di ferro, la prima commossa telefonata alla figlia, assunta quella volta come capo della propria segreteria quando era sottosegretario alla sanità, 2004-2006) e l’orrore, ipocrita e strumentale, di quei frustrati di razza Pd che dopo aver trangugiato indifferenti un Alfano per anni e aver finto per un ventennio di voler eliminare il conflitto d’interessi dell’ex Cavaliere, ora accusano di inciucio i grillini per aver fatto eleggere una oltranzista delle leggi ad personam, esponente neanche di primo piano di quella coorte di avvocati che assieme a Publitalia e a qualche foglia di fico intellettuale (ve li ricordate Urbani, Vertone, Baget Bozzo?), fondarono Forza Italia nel 1994.

Tecnicamente, invece, non c’é stato alcun inciucismo. Che le due forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni abbiano trovato un accordo sui presidenti delle Camere così da far partirne i lavori, é semmai un merito che va ascritto a Lega e Movimento Cinque Stelle. I quali non avevano certo il potere di imporre al centrodestra il nome su cui puntare, ma solo di mediare per evitarne uno, per le loro regole inaccettabile, com’era quello di Paolo Romani (in quanto condannato). Salvini ha poi fatto il resto, certificando che la scettro della sua coalizione é nelle sue mani. Diverso sarà l’eventuale intesa sul governo. Solo se leghisti e grillini ne formeranno uno “organico”, ad ampio spettro, di legislatura come si dice in gergo, sarà lecito parlare di “inciucio”, perché vorrebbe dire passare sopra, con l’immorale disivoltura della partitocrazia tricolore, alle contrapposizioni feroci, fatwe reciproche e differenze non secondarie che hanno diviso fin qui i due cosiddetti “populismi” (termine che ora sembra rivalutare perfino Ilvo Diamanti). A immodesto avviso di chi scrive, visto che da soli hanno i numeri in parlamento, Lega e Cinque Stelle dovrebbero dare vita ad un governo che dia qualche soddifazione immediata ai rispettivi popoli ma soprattutto vari una legge elettorale per tornare alle urne prima possibile, spianando la strada al nuovo bipolarismo, finalmente libero da quella anticaglia reazionaria che è la dicotomia Sinistra-Destra, e dove Carroccio e M5S possano combattersi. Insomma, un po’ come se il 4 marzo fosse stato un primo turno di votazioni, e il prossimo giro si vada al ballottaggio. Operando una sana potatura di quei rami secchi che sono Fi e Pd, i quali meritano di finire nella pattumiera dei rifiuti storici.

Resta tuttavia che la Casellati é inguardabile. Politicamente, ma anche personalmente. Basterà ricordare un episodio. Nel 2010 la eccellentissima neo-presidente del Senato portò in tribunale la giornalista Roberta Polese, citandola per 250 mila euro di danni, per un articolo di cronaca su Il Padova (quotidiano del defunto gruppo Epolis) in cui si riferiva che la Procura padovana aveva aperto un’indagine per peculato e abuso d’ufficio su certe consulenze esterne pagate dall’Arpa Veneto, nel cui novero compariva anche il genero dell’allora senatrice, Marco Serpilli (che invece querelò in sede penale). La Polese, collega impeccabile, aveva specificato che i consulenti non erano indagati, ma il semplice fatto di aver accostato il nome della Casellati a quella del parente le valse la causa civile, per giunta finendo priva della tutela legale da parte dell’editore che nel frattempo era evaporato. Tre anni dopo, i giudici fecero cadere tutto, riconoscendo alla cronista di aver fatto correttamente il suo dovere. Che é quello di dare le notizie, senza vivere l’incubo di essere distrutti, professionalmente ed economicamente, per esempio da una politica di Padova che evidentemente non sa cosa sia il diritto-dovere d’informazione, ma che oggi viene agiografata e leccata come da prassi cortigiana. Come da solito schifo.

(ph: lettera43.it)