Elezione Casellati, Galan: «l’ho scoperta io»

Condividi

La politica veneta plaude all’elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati a presidente del Senato. «Per come la conosco so che sarà in grado di portare avanti questa sfida», è il commento a caldo del governatore Luca Zaia, che aggiunge: «so che è donna di piglio fermo, dalle idee chiare, e che sposa fino in fondo le idee dei programmi che abbiamo portato avanti. Penso sia una figura chiave anche per l’insediamento di questo Governo». Anche il predecessore Giancarlo Galan gioisce per l’elezione: «L’ho scoperta io. E l’ho sentita l’ultima volta giovedì, ero in una trattoria a Caposile e il ristoratore mi ha raccontato di averla conosciuta riportandone una buona impressione. Le ho telefonato per raccontarglielo».

Come riporta il Corriere del Veneto a pagina 2, il sindaco di Padova Sergio Giordani ha commentato: «l’alto servizio istituzionale che è stata chiamata a svolgere è motivo di orgoglio per noi concittadini padovani. Saggezza, competenza, equilibrio, lealtà alle istituzioni e alla Costituzione sono le doti che le hanno guadagnato una meritata e ampia stima trasversale». Anche l’ex sindaco Giustina Destro è sicura che la seconda carica dello Stato «svolgerà il suo ruolo con grande serietà e competenza, come ha sempre fatto. È una persona molto seria, una donna “normale” nella vita di tutti i giorni ma che ha sempre svolto con grande impegno e responsabilità i ruoli che le sono stati affidati. Credo che Padova, e tutti i veneti, debbano oggi essere molto orgogliosi di questa loro concittadina».

(Ph. Giancarlo Galan / Youtube)