«Arresto Puidgemont, calpestati diritti fondamentali Ue»

«C’è un livello di violenza che non può essere consentito nell’Europa del XXI secolo. Esiste una sistematica violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del Patto di diritto civile e politico delle Nazioni Unite». Così in una nota Davide Lovat (Popolo di San Marco, in foto) commenta l’arresto al confine tra germania e Danimarca del leader independentista catalano Carles Puidgemont.

«Come cittadino europeo veneto non posso accettare la soppressione della democrazia sostanziale e la violazione dei diritti umani verso i miei concittadini europei catalani. Per questo continuo a mettere il fiocco giallo di solidarietà ai prigionieri politici – continua Lovat – I Catalani si stanno battendo per far valere un diritto (…) riconosciuto dal primo articolo della Carta dei Diritti dell’ONU: il principio di autodeterminazione (…) Autodeterminazione e democrazia sono gli ideali per cui dobbiamo batterci come cittadini veneti dell’UE, a fianco dei cittadini catalani dell’UE – conclude la nota -. La loro battaglia pacifica e legale è la nostra battaglia per costruire un’Europa che non sia una prigione senza valori, ma sia invece la realizzazione del sogno popolare di Adenauer e De’ Gasperi».