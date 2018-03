Bossi: «se saltava autonomia Veneto, Salvini faceva fine di Mussolini»

Condividi

Umberto Bossi a ruota libera usa parole di fuoco per Matteo Salvini dopo il mancato appoggio al nome di Romani al Senato, proposto da Berlusconi e il suo avvicinamento a Di Maio e al Movimento 5 Stelle. «Salvini ha parlato prima di pensare, se per colpa sua saltavano autonomie di Lombardia e Veneto lo appendevano in piazza come il suo amico Mussolini. No ad un governo con quelli del M5S, hanno un programma vecchio dei tempi della Democrazia Cristiana, vogliono fare la cassa del Mezzogiorno per l’assistenzialismo che è già fallito una volta».