Il Vicenza in un buco nero. Ma De Bortoli non merita gli attacchi

Condividi

Dopo appena due mesi e mezzo di esercizio provvisorio il Vicenza Calcio sembra avviato ad implodere. Sta morendo di consunzione e nel più triste dei modi, fra inutili e intempestive polemiche, sconfitte a raffica di una squadra senz’anima, assenza dei poteri forti.

Peccato, perché la reazione alla decisione del Tribunale, il 18 gennaio, di concedere l’esercizio provvisorio era stata più che positiva almeno da parte dei giocatori (che avevano rinunciato allo svincolo) e dei tifosi (che avevano aderito con impensabile generosità alle iniziative di raccolta fondi).

Era nato un clima di diffuso entusiasmo, forse un po’ inconsapevole, sulla convinzione che il Vicenza riuscisse a sopravvivere grazie a questa «Lega» fra il campo e gli spalti. Che in effetti funzionava. La squadra vinceva in trasferta e ammortizzava la penalizzazione in classifica regalata da Vi.Fin. che, nell’ultimo giorno di proprietà del club, non aveva pagato stipendi e contributi di settembre e ottobre 2017.

Le iniziative di fundrising lanciate dal curatore fallimentare trovavano molti cittadini (e non solo tifosi) disposti a dare qualche scheo per contribuire a pagare le spese.

La salvezza non sembrava una missione impossibile e il mantenimento della categoria faceva sperare in un’asta fallimentare partecipata da figure finalmente serie ed affidabili.

Tanta euforica convinzione era solo marginalmente scalfita dalla delusione per l’assenteismo di impresa e finanza locali, rimaste estranee e impermeabili alla crociata per il salvataggio della Nobile Provinciale. Atteggiamento certo non nuovo in queste categorie, che non hanno dato mai niente (se non per interposta Banca Popolare di Vicenza) alla cultura e allo sport vicentini.

E la politica? Il sindaco Variati si è esposto spesso e volentieri ma non ha raccolto nulla. Sulla sua amministrazione pesa fra l’altro il credito non riscosso per anni (e alla fine arrivato a 500 mila euro) a fronte degli affitti dello Stadio Menti, mai pagati dai proprietari del Vicenza Calcio. Quei soldi il Comune non li avrà mai, perché il credito è finito nel fallimento. Il resto della politica cittadina sta pensando ad altro, alle elezioni di maggio, e salvo qualche attestazione di solidarietà e qualche promessa di futura attenzione, i candidati sindaci nulla hanno fatto.

A metà marzo l’euforia biancorossa è improvvisamente sparita. Tutto è cominciato il 14 con un comunicato della Curva Sud in cui era preso di mira il curatore De Bortoli, sfiduciato per aver fatto alcuni errori: non aver allontanato dalla società Dario Cassingena, aver ringraziato pubblicamente l’ex-presidente Polato e aver proposto ai giocatori una riduzione dello stipendio. Errori, certo, ma non tali da meritare una censura plateale con sconfinamenti nel dileggio.

La seconda bordata è arrivata il 23 con un articolo pubblicato dal quotidiano on line Vicenza Today in cui si legge un pesante attacco a Nerio De Bortoli, a cui si attribuisce di aver privilegiato una «maxi cordata da 200.000 euro a testa» a scapito di una «cordata veneto-straniera (diciamo Boreas più autoctoni)» che, secondo il giornale, «è assodato» avrebbe offerto 600.000 euro in cambio di una opzione sull’asta a venire. «Perchè De Bortoli nega questa circostanza, senza tuttavia chiederne rettifica?». Il giorno dopo il curatore smentiva e chiedeva la rettifica.

Un terzo episodio che ha ulteriormente minato il clima è stata la contestazione che i tifosi biancorossi, presenti domenica a Renate per la trasferta del Vicenza, hanno inscenato nei confronti dei giocatori dopo una prova decisamente pessima. Finora il sostegno non era mai mancato ed anzi era diffusa la riconoscenza verso di loro per non aver lasciato la squadra non ostante le prospettive incerte e i pochi soldi arrivati nelle loro tasche.

A questo punto, la domanda che dobbiamo farci è: cos’è realmente successo nell’ultimo mese per provocare questo drastico cambio di rotta?

Senz’altro quanto abbiamo riportato non è sufficiente a spiegare come una squadra, per carità, non di fenomeni ma nemmeno da retrocessione, sia finita in depressione agonistica. Sarà anche difficile lavorare in queste condizioni, ma fare certe figure contro certi avversari non è giustificabile per dei professionisti che, giusto ricordarlo, nessuno ha obbligato a rinunciare allo svincolo.

La road map giudiziaria sta seguendo le sue tappe, l’asta sarà quasi certamente a metà maggio e nessuno finora ha minacciato di interrompere l’esercizio provvisorio.

De Bortoli sarà anche un po’ esibizionista ma non merita certe critiche. Sta facendo il suo lavoro ed anche qualcosa di più. Ha inventato iniziative che hanno portato nelle casse sociali 200.000 euro, certo grazie alla generosità dei vicentini, ma se si va ancor avanti è anche merito del suo attivismo, con o senza sciarpa biancorossa al collo. E certe scelte, è il caso di ricordarlo, non spettano a lui ma al Tribunale, come nel caso degli asseriti 600.000 euro della misteriosa cordata Boréas+vicentini.

E allora cosa c’è dietro la Caporetto biancorossa? Interessi di qualcuno che rompe strumentalmente equilibri già precari e azzera un clima consociativo mai visto per puntare ad acquisire il titolo senza accollarsi il milione di debiti sportivi che sarebbero a carico del vincitore dell’asta? Oppure una perversa volontà di far ripartire tutto da zero per non dare spazio a qualcuno che dimostri che far andare bene il Vicenza non è poi così difficile?