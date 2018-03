Tenta suicidio dandosi fuoco in strada, ricoverato a Verona

Condividi

È ricoverato a Verona l’uomo che ha tentato il suicidio dandosi fuoco a Trieste. L’uomo è stato trovato in strada con evidenti ustioni gravi e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco pensando che ci fosse stato un incendio.

Alle 4 di stanotte è stato trasportato nell’ospedale veneto da un’eliambulanza. È emerso poi, come scrive Paola Treppo sul Gazzettino, che l’uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco per farla finita, anche se non si conoscono i motivi del gesto.

Sos suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.678