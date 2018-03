Rifiuta di dare da bere a marocchino ubriaco: pestata a sangue

Condividi

Ha pestato a sangue due baristi colpevoli di non avergli dato da bere. E’ stato denunciato per lesioni un marocchino di 34 anni che ha dato in escandescenza all’interno di un pub di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Come scrive qdpnews, lo straniero era arrivato al locale già visibilmente ubriaco e pretendeva ancora da bere. Al rifiuto del gestore ha cominciato ad insultare pesantemente lui e la moglie. A quel punto sono stati chiamati i carabinieri che hanno riportato la calma.

Una calma solo apparente perchè appena gli agenti se ne sono andati, il marocchino è tornato alla carica. Ha colpito con una bottigliata in fronte la moglie del titolare che non voleva farlo rientrare nel locale. Non contento l’ha presa per i capelli facendola cadere a terra e ha cominciato a colpirla con pugni.

Dopo una breve colluttazione con il gestore del locale, che era intervenuto per difendere la moglie, l’aggressore è fuggito con una bicicletta. E’ stato fermato e denunciato a piede libero dagli stessi carabinieri che l’avevano identificato poco prima. Non era la prima volta che creava problemi: qualche anno fa era capitato in quello stesso pub durante il giorno di chiusura e pretendeva di essere servito lo stesso. Al rifiuto aveva scagliato un pesante posacenere contro la vetrata.