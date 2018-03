Treviso, evade 3 milioni di euro: arrestato cinese

Condividi

10:50 – Un imprenditore cinese è finito in manette a seguito di un’indagine della guardia di finanza di Treviso. Nell’ambito dell’operazione ribattezzata “Dragone” sono indagate altre 41 persone. Oltre ad aver emesso fatture per operazioni inesistenti dal 2013 al 2016, del valore superiore a 3 milioni di euro, l’uomo aveva evaso l’Iva per oltre mezzo milione. È stato inoltre disposto il sequestro di beni e somme di denaro per oltre 1,2 milioni di euro.

L’operazione si è sviluppata tra il Veneto, la Lombardia e la Toscana, dove avevano sede aziende di abbigliamento in realtà inesistenti, i cui amministratori, tutti cinesi, lavoravano come camerieri in altre regioni. (Fonte: Ansa – 06:26)