Veneto Banca a Treviso, rinforzi in arrivo in tribunale

Condividi

Due nuovi magistrati in arrivo in Procura di Treviso. Come scrive La Tribuna a pagina 3, i rinforzi previsti per il mese di maggio permetteranno al procuratore Michele Dalla Costa di affiancare il sostituto Massimo De Bortoli nella gestione della maxi-inchiesta su Veneto Banca i cui faldoni per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza sono tornati nel capoluogo della Marca dopo la decisione del gup di Roma sulla competenza territoriale. I due nuovi sostituti procuratori andranno a completare quasi del tutto la vecchia pianta organica portandola a dodici magistrati sui 14 previsti.