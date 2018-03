Olimpiadi 2026, Zaia: «Cortina c’è. Giudizio sia obiettivo»

Condividi

«Apprezzo che il presidente del Coni Malagò abbia affermato che c’è anche Cortina e sono più fiducioso. Dalla giornata di giovedì siamo usciti più forti di prima» ha dichiarato il presidente della regione Veneto Luca Zaia. La candidatura di Cortina è appoggiata da Trento e Bolzano, ma il governatore non teme la rivalità con Milano e Torino. «Nel momento in cui esiste una candidatura Milano-Torino che prevede un collegamento di 40′ con treni ad alta velocità – spiega Zaia – significa che noi siamo assolutamente in linea e, anzi, abbiamo già piste e infrastrutture. Secondo, se non è vero, come avevo letto, che non si possono rifare le Olimpiadi nella stessa località, Cortina le ha ospitate 70 anni prima del 2026, Torino appena 20».

L’unica preoccupazione di Zai, come riporta Il Giornale di Vicenza a pagina 9, a sembra quindi essere la trasparenza: «valutazione delle candidature da parte di Coni e governo sia obiettiva, pubblica, leggibile e comprensibile da tutti». Le categorie economiche venete sostengono fortemente la candidatura di Cortina. Il presidente di Unioncamere Mario Pozza: «il territorio è insofferente di non essere ascoltato».