«Patrimonio Unesco, anche Veneto in progetto transumanza»

Condividi

Il capogruppo della Lega nel consiglio regionale del Veneto Nicola Finco vuole che anche il Veneto partecipi al progetto di riconoscimento della transumanza come patrimonio culturale dell’Unesco nel 2019. Ieri il ministero delle politiche agricole ha ufficializzato la candidatura dell’Italia. «Non vedo perché il Veneto debba essere escluso dal progetto di riconoscimento da parte dell’Unesco della transumanza come patrimonio culturale immateriale dell’umanità» sostiene Finco in una nota. «La giunta regionale si attivi con il governo affinché la nostra regione sia inclusa nella lista dei territori interessati al riconoscimento Unesco – continua il capogruppo leghista, che spiega – il progetto partì da un Gal, gruppo di azione locale, del Molise che ha riunito tutti i pastori transumanti locali, cui si sono aggiunti i campani, laziali, pugliesi e abruzzesi.

Nel 2017 il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali iscrisse nel Registro nazionale delle pratiche agricole storiche e delle conoscenze tradizionali la pratica della transumanza avviando poi la procedura Unesco con l’Italia capofila assieme a Grecia e Austria. Nulla da dire su questa iniziativa che valorizza un’antica pratica, ricca di tradizioni che consente, tra l’altro, la salvaguardia di razze che altrimenti rischiano l’estinzione. Il riconoscimento Unesco sono convinto sia utilissimo per sostenere le biodiversità del territorio e promuovere lo sviluppo del comparto pastorale e agricolo con la contestuale valorizzazione di prodotti di alta qualità e storia. In Veneto la transumanza si ripete ancora oggi con il passaggio delle mandrie dalla pianura ai pascoli alpini o montani, con le provincie di Vicenza e Belluno particolarmente interessate.

Negli ultimi anni -continua Finco – c’è stato un forte recupero di questa antica tradizione e il passaggio delle mandrie o il loro ritorno in pianura è accolto con veri e propri eventi che riscuotono di anno in anno sempre maggior successo. La giunta regionale deve tutelare questa caratteristica della zootecnica veneta comune per altro alla fascia della Pedemontana padano-veneta. Pensiamo anche solo al noto formaggio “stracchino” che deve il suo nome al latte delle vacche “stracche”, stanche, appunto per la transumanza. Nel chiedere l’inserimento del Veneto nel progetto Unesco, dunque, non c’è nessuna forzatura – conclude Finco – casomai c’è la riprova della ricchezza delle culture popolari locali che in ciascuna regione offrono aspetti singolari e peculiari. Nel novembre del 2019, il prossimo anno, l’Unesco si pronuncerà: è giusto che il Veneto, assieme alle altre regioni, sia della partita».