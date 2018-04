Bullismo a scuola, in Veneto punizioni soft

Condividi

09:00 – Tra lanci di oggetti, violenza verbale e aggressioni fisiche le scuole sembrano essere diventate arene di combattimento. Skuola.net ha analizzato la situazione attraverso i dati contenuti nei Rav (Rapporti di autovalutazione) di scuole secondarie di secondo grado da 18 regioni. I rapporti evidenziano quanto è diffusa e come è distribuita la violenza nelle varie regioni, ma soprattutto come rispondono presidi e corpo docente. In più della metà delle scuole italiane – poco più del 58% – si è verificato almeno un episodio di violenza sanzionato dalla scuola. Il primato spetta all’Emilia-Romagna (con il 66% delle scuole che riporta casi di violenza), seguita da Abruzzo (65,5%) e Toscana (65,1%). Tra le più virtuose, invece, spiccano la Basilicata (comportamenti violenti riscontrati nel 34,3% degli istituti), Molise (35%) e Calabria (48,1%). Dai Rav emergono anche i dati relativi alle punizioni in risposta agli atti di violenza. Nella quasi totalità delle regioni si prendono provvedimenti: solo lo 0,30% degli istituti italiani lascia correre. La passività maggiore si registra in Veneto, ma è una percentuale comunque minima (1,1%), come quella delle altre regioni in cui le scuole reagiscono di meno: Puglia (1%), Campania (0,8%) e Lombardia (0,3%).

Le punizioni possono essere di vario genere. Nella maggioranza dei casi (31,3%) si limitano semplici richiami verbali o provvedimenti blandi mirati più a far comprendere lo sbaglio che a condannare. Nel 18,20% dei casi, invece, si passa a vere e proprie sanzioni; che possono andare dalla nota sul registro fino alla denuncia. Minori i casi in cui s’intraprende la strada dei provvedimenti di tipo costruttivo (8,4%), come ad esempio destinare i colpevoli degli episodi di violenza a lavori socialmente utili, finalizzati alla rieducazione dei ragazzi. A livello regionale, sono Abruzzo (27,3%), Campania (22,6%) e Toscana (22,4%) le aree in cui prevale la “mano pesante” e vengono presi maggiormente provvedimenti di tipo sanzionatorio. All’altro capo della classifica, in questo senso, troviamo invece Basilicata (11,4%), Lombardia (12,7%) e Veneto (14,3%), regioni in cui si interviene meno a livello pratico. Infine, le punizioni che prevedono azioni costruttive, come i lavori socialmente utili, talvolta vanno di pari passo con quelle sanzionatorie: è il caso del Molise, dove il 15% subisce azioni sanzionatorie insieme a provvedimenti costruttivi. Le altre due regioni dove si fa largo uso di questo tipo di misure sono l’Emilia Romagna (13,5%) e il Piemonte (13%). (Fonte: Ansa – 29/03/20181 16:04)

(Ph. Shutterstock)