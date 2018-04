L’impunita Bankitalia, Zaia contro Cruciani e l’odio per i “buoni”

Condividi

Caro Mannino,

vorrei sapere qual è il suo pensiero sulle seguenti questioni che Le pongo.

1) E’ concorde con la proposta della Verità di usare l’utile della Banca d’Italia per risarcire i truffati delle ex banche popolari italiane?

2) Il giornale che dirige é sempre critico con Luca Zaia, ma non le pare che a conti fatti sia meglio lui degli altri?

3) Cosa le ha fatto di male Emma Bonino, perché tanto odio per lei? Ho letto un suo editoriale in cui proponeva addiritture di cancellarla dalla faccia della Terra.

4) Lei per chi voterà a Vicenza? E a Treviso per chi voterebbe?

5) Perché secondo lei tutto quel cordoglio di popolo per Fabrizio Frizzi?

6) Perché non scrive mai di buone notizie?

7) E’ anche lei un ipocrita che all’augurio di Buona Pasqua risponde ribattendo con un augurio, come se ci credesse? Dica la verità.

8) Non ho ancora capito che linea politica ha Lei. E’ una forma di paraculismo, o non lo sa neanche Lei?

Stia bene. E Buona Pasqua.

Francesco Rocca

Caro Rocca,

dev’essere un tipetto interessante, Lei. Oppure ho idea che il nom de plume che si é scelto nasconda qualche sfaccendato che ama giocare. Ma io a questo gioco ci sto volentieri, e tosto le rispondo.

1) Concorde, concordissimo. O meglio, lo sarei. Perché non credo nel modo più assoluto che avverrà mai il trasferimento di quasi 4 miliardi di utili dai forzieri di Bankitalia alle tasche dei risparmiatori gabbati. Perché l’istituto centrale é controllato dalla stesse banche, e il paravento della cosiddetta “indipendenza” del governatore Visco e dei suoi apparati di vigilanza (abbiamo visto, come hanno vigilato…) serve a erigere una muraglia di sostanziale impunità. Insomma oltre ai tre classici poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) la nostra Costituzione reale ne ha un quarto, quello bancario e monetario, che fa quello che gli pare e noi muti, a subire. Lasciando da parte per un momento il soffocante “vincolo esterno” dei lacci europei, é l’ennesimo esempio che dimostra come la giustizia sociale è come quella divina: non é di questo mondo (capitalistico). E soprattutto non é più da un pezzo la preoccupazione di nessuno. Mentre ricordo che uno dei pochi articoli davvero immortali della Costituzione formale ci obbligherebbe a garantire «un’esistenza libera e dignitosa» a tutti. Per diritto d’esistenza, o di cittadinanza che dir si voglia.

2) Per un giornale essere sempre critici con chi sta al potere é un dovere, non un’opzione. E non cambia nulla se a governare c’é Zaia o qualcun altro. Lei dice: meglio lui di non specificati altri. A parte che servirebbe un’impossibile controprova, ma é certo che la sconfitta di Alessandra Moretti ci ha risparmiato, come Veneti, di farci ridere dietro in tutta Italia e forse anche oltre confine. Zaia é un abile surfista della politica: lui i problemi li gestisce a pelo d’acqua, cavalcando l’onda con un’efficientissima attenzione al lato comunicativo (mi viene in mente la richiesta demagogica di rifondere, non si sa bene come, gli ex soci delle popolari), sa interagire con il senso comune profondo della sua gente (di qui il referendum sull’autonomia), ma a conti fatti non ha il coraggio di scelte incisive (si vedano i pasticci sulla Pedemontana, la deludente legge sulle cave e più in generale il menefreghismo per la spolpamento del territorio). Però devo dirle che mi è piaciuta molto la sua stroncatura di ieri, a proposito dell’uscita anti-gay di Gentilini, di quell’orrore che è la trasmissione radio “La Zanzara”: «non posso giustificare neanche trasmissioni satiriche che rincorrono alcuni personaggi per strappare dichiarazioni ad effetto, con l’obiettivo di trascinare fino allo spasmo le affermazioni per trovare un titolo» (Corriere del Veneto). Pacato ma perfetto. Anche nel chiudere in bellezza quello che ha tutta l’aria di essere un giochino delle parti, con il vecchio Genty che richiama gli elettori più intolleranti e lui che, al solito, rassicura i più moderati. Ma sarò io che son dietrologo.

3) E’ insopportabile come una madonna pellegrina. La liberalissima Bonino si è schierata a favore di tutte le guerre più sciagurate: Afghanistan, Irak, Libia, Siria. La libertaria Bonino difende a spada tratta, usandola persino come marchio elettorale (flop clamoroso, che goduria), un’Europa che non ha niente a che vedere con un’Europa libera (dagli interessi bancari e industriali tedeschi, dal protettorato Nato, dalla pignoleria regolatoria sul diametro delle zucchine), ma che é un marchingegno finanziario per farci penare in gabbia. La liberista Bonino é una che si vanta di essere finanziata da uno squalo della speculazione come George Soros. E si crede il Bene incarnato, questa madreteresadicalcutta che ci fa rimpiangere perfino Pannella. Una “buona” così come si fa a non odiarla?

4) Prima voglio sentire tutte i buoni propositi e le alzate d’ingegno che spareranno i candidati sindaco. Nel frattempo, me la cavo con un Luciano Bianciardi d’annata: «alle prossime elezioni voterò Bakunin, che purtroppo non è in lista».

5) Perché “Frizzolone”, pace all’anima sua, era il cugino o lo zio garbato in una famiglia, l’Italia, dove la buona educazione é un atto rivoluzionario. Tuttavia, per piacere, non cediamo al coccodrillo adulatorio: la televisione che faceva, quella di Michele Guardì, era ammorbidente, melensa, da sottofondo domenicale mentre pregusti le tagliatelle al ragù. Una tv per bravi bambini, un Bim Bum Bam per adulti. Certo preferibile, va bene, all’autointrattenimento masturbatorio sui social network, dove la sedentarietà psicofisica e la lontananza virtuale fanno gorgogliare l’aggressività compressa dal politicamente corretto – che é il contrario della civiltà.

6) Ancora con questa storia delle buone notizie. Per magnificare l’esistente esistono gli uffici stampa. Il resto é ottimismo forzato, finalizzato sottilmente a farci girare come topi nella ruota. Si vede che a Lei piacciono i giornalisti da happy end. Io sull’altare, accanto a Lari e Penati, metto Malaparte, Montanelli, Bocca, Saviane, Fusco, Longanesi, Maccari, Savinio, Parlato, il Feltri pre-berlusconiano, Fini. Tutti finti cinici, rosi e corrosi da un incazzamento permanente: “odio bonariamente tutti” (Marcello Marchesi).

7) Lei vuole per forza farmi litigare con l’Urbe e anche con gli orbi. Ricambiare agli auguri non é ipocrisia, é cortesia civile. E’ un po’ come quando si saluta il dirimpettaio, anche se sotto sotto lo si detesta. Lo si fa e basta. Poi ognuno crede ai suoi Vangeli (le consiglio i quattro vangeli greci secondo Eschilo, Sofocle, Euripide e soprattutto secondo lo sciamano Eraclito, che aveva già capito tutto quel che c’é da capire).

8) Lei é un impertinente, ma si merita una replica seria. Questo bisogno di una linea già tracciata, di uno schemino da seguire, di una casella in cui incasellarsi e di un’etichetta in cui trovare sicurezza, a me pare corrisponda all’umana troppo umana esigenza di non svicolare una fatica che invece bisogna fare: giudicare di volta in volta in base non all’appartenenza (se sei di destra, abbasso comunque la sinistra, e viceversa), ma ad un proprio pensiero. Il fatto è che bisogna avercelo, un pensiero. Voglio dire una visione, un minimo di filosofia di vita. Sottoponendola continuamente al confronto critico con la realtà. E’ comodo, invece, narcotizzarsi col filtro del giudizio a priori, cioé del pregiudizio. A me, per dire, i ricchi non vanno a genio, poiché di norma hanno un ego gonfiato dal conto in banca. Ma c’é sempre l’eccezione. Può esserci un riccone con l’azienda a irresponsabilità illimitata che conosce il valore della gratuità. E quindi é bene essere aperti. Scusi il pistolotto.

Stia bene anche Lei. E spero che queste risposte la rendano felice come una Pasqua. Infelicemente suo,

Alessio Mannino

(ph: it.blastingnews.com)