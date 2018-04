Verona, Vinitaly & the city: alla scoperta dei sapori italiani

Condividi

Dal 13 al 16 aprile Vinitaly and The City 2018 accenderà Verona con un percorso che racconterà l’Italia passando dal Veneto, all’Emilia Romagna, dalla Campania alla Sicilia, fino all’esperienza tutta internazionale dello Champagne accompagnato da una cucina stellata. Quattro giorni unici alla scoperta dei sapori e delle tradizioni delle regioni d’Italia con musica, arte, spettacoli e degustazioni enogastronomiche attraverso le strade e le piazze più belle di Verona.

Un percorso immersivo e culturale che si sviluppa nei luoghi più suggestivi della città, sulle tracce delle tradizioni enogastronomiche del Belpaese: un appuntamento per tutti i wine lovers e un’occasione unica per scoprire e vivere Verona. Tutti i visitatori, con uno speciale passaporto alla mano, cadeau dell’evento, tappa dopo tappa, potranno avere alla fine la “compostella” del viaggio di Vinitaly and The City e ricevere in regalo il braccialetto ufficiale dell’evento firmato Cruciani.

(Ph. Irene Mancini / Instagram)