Le vene aperte del territorio veneto

Pubblichiamo la lettera di Enrico Marchesini, del movimento “No Dal Molin”

Eduardo Galeano nel 1971 scrisse un memorabile saggio sulla condizione dell’America latina depredata e asservita in quattro secoli di colonialismo spagnolo e portoghese prima e regimi corrotti e dittature militari poi. Fu un testo che più del fucile scosse coscienze e conoscenze dal Cile al Venezuela, tanto che fu proibito e censurato in molti stati. Si intitolava “Le vene aperte dell’America latina“. Come scrisse Galeano, e cioè considerare l’intero continente un organismo vivente e non una pura espressione geografica o politica, allora anche il nostro può essere così considerato. Parlo del Veneto non perché il resto d’Italia ne sia esente ma perché questo è stato sbandierato come un luogo di eccellenza, una delle regioni meglio governate e il suo governatore il più apprezzato, eccetera. Ritengo invece che qui sia stato scatenato l’attacco più devastante che in così poco tempo, alcuni decenni, ha provocato un danno mai stato prima così grande. Ma non, o non solo, danno ambientale, così come viene di solito declinato e cioè depotenziato e svalutato l’aggettivo, che nemmeno se si aggiunge disastro, come ora si è arrivati finalmente a sostenere, arriva a descrivere e cogliere compiutamente quello che è avvenuto. Perché quello che è avvenuto e sta avvenendo è un’aggressione non all’ambiente, al paesaggio, al panorama ma ad un intero organismo comprensivo di tutti gli esseri viventi che lo compongono. E così spariscono gli uccelli, gli insetti, gli organismi dai più piccoli verso i più grandi; aumentano le malattie, le invalidità, la morte degli esseri umani; cambiano peggiorando anche le relazioni e le passioni perché se quello che si mangia e si beve non è sicuro e quello che si produce è tossico, si precarizza non solo la salute e il corpo ma anche lo spirito e l’anima.

Questo processo ha avuto un inizio e ha dei responsabili; una mentalità innanzitutto che fa dire al sindaco di Vicenza che ha esultato all’avvio di un’altra grande opera e cioè un pezzo di nuova tangenziale della città: «finalmente un’opera che mi farà ricordare», ma che ha inizio negli anni ’60 con le grandi arterie autostradali attorno alle quali proliferano la corruzione e le zone industriali per arrivare alla Tav che sventra e abbatte in nome del trasporto meno inquinante ma poi moltiplica parcheggi, bretelle, rotatorie, sopra e sottopassi, moltiplicando così il traffico automobilistico. E poi pedemontane che traforano colline e spostano fiumi per fare un favore ai potenti come Marzotto; e passanti o dighe artificiali come il Mose per far arricchire noti costruttori e malfattori come Chisso e Galan. Ma non solo grandi o piccole opere stradali e ferroviarie ma interi distretti industriali che sversano anzi sotterrano i loro rifiuti tossici nei campi e nelle cave o sotto l’asfalto per essere poi scoperchiati da altre devastanti opere stradali che vi passano in mezzo. Insomma produzione di macerie e rifiuti a mezzo di macerie e rifiuti! Infine il caso più rappresentativo: quello di una fabbrica che produce sostanze tossiche accanto ad un fiume e sopra un’intera falda di acqua in cui le sversa e costringe popolazioni intere a smettere di bere acqua dai rubinetti e diffidare dei cibi che mangia. Grazie a lei vengono ridisegnate le carte geografiche; non più est ovest nord sud ma zona rossa A e zona rossa B, zona arancione, gialla, come se fosse scoppiata una guerra che in effetti è come se fosse scoppiata. Ma non solo, analisi e prelievi del sangue a migliaia di persone per misurare quante parti delle sostanze tossiche sono state assorbite, come se fosse arrivata la peste o la malaria che in effetti è arrivata anche se ha cambiato nome, un nome oramai noto e cioè Pfas. E stanziamenti di decine di migliaia di milioni di euro per nuovi acquedotti depuratori e filtri dopo infiniti tira e molla fra istituzioni locali e centrali che continuano poi a rivendicare i meriti da una parte e dall’altra ma senza che nessuna di queste capisca o voglia capire che l’unico e molto meno costoso provvedimento da prendere è quello di chiudere chi inquina e cioè la fabbrica di prodotti impermeabilizzanti che fu messa in piedi da quello che nella valle ha sempre comandato e cioè Marzotto e ora è di una multinazionale tedesca che nel suo paese non avrebbe potuto aprirla.

Un caso eclatante ma non unico o raro, basta dare un’occhiata alla cartina dei fiumi del Veneto, vera e propria radiografia del sistema circolatorio con tutti i punti critici e in particolare di quello di un fiume che raccoglie le acque dei depuratori di Arzignano, Montecchio, Trissino, Montebello, Lonigo, luoghi dell’eccellenza produttiva, quella in cui ci siamo specializzati ed esportiamo in tutto il mondo, il vanto del Made in Italy. Peccato che siano anche quelli della concia, dell’oro, della chimica, dove si concentrano le attività lavorative delle sostanze più tossiche ed inquinanti. In un incontro di cittadini e attivisti, presente anche il sindacalista responsabile della Cgil provinciale, alla domanda «ma voi fra la salute e l’occupazione cosa privilegiate?», la risposta fu «la salute!», ma la pratica e soprattutto l’atteggiamento di chi in queste fabbriche di morte ci lavora è ambiguo se non ostile nei confronti di chi le combatte. E questo è un altro ostacolo, assieme a chi è indifferente o assuefatto, che aggrava le condizioni di un organismo i cui anticorpi sono ancora troppo deboli e troppo pochi. Come affermava un grande psicanalista siamo costretti a curarlo con mezzi inadeguati e anch’essi inquinati ma in qualche modo gli unici che abbiamo per assorbire il peggio utilizzando il meno peggio. Chissà se è possibile, chissà se facciamo in tempo ma alternativa non c’è. Il 22 aprile tutti a Trissino a circondare la Miteni!