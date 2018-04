Mostra pistola al pranzo di Pasqua, spara per sbaglio alla moglie

Condividi

Voleva mostrare orgogliosamente la sua pistola alla famiglia dopo il pranzo di Pasqua. Ma gli è partito un colpo per errore e ha finito per centrare allo stomaco sua moglie che si è subito accasciata al suolo fra lo sgomento generale. E’ successo domenica in una casa di montagna a Belluno. La donna è stata subito soccorsa all’ospedale di Feltre dov’è ricoverata con una prognosi di 30 giorni. Non è in pericolo di vita. Suo marito è invece stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e lesioni personali e si trova ora ai domiciliari. La pistola, una monocolpo 6 millimetri, è stata sequestrata.

(Fonte: Corriere del Veneto)