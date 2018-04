Trevisan e la democrazia: «una testa un voto, ma tante le teste di c…»

Condividi

Per spezzare la monotonia dell’esistenza non c’é niente di meglio di una ruvida conversazione con Vitaliano Trevisan. Delle mille vite e molte opere dello scrittore, drammaturgo e sceneggiatore trovate tutto ciò che c’é da sapere googlando, come si dice con neologismo internettaro (per esempio cliccando qui). Ma non é della sua prossima fatica o di quelle passate che parleremo in questa intervista, svoltasi nel bar all’angolo della piazza di Crespadoro, subito dopo Chiampo in provincia di Vicenza, nell’atmosfera atemporale di una mattinata coperta di nubi. Siamo andati a sondarne un po’ d’opinioni sul Veneto, il mondo e altre bagatelle. Avvertenza: non sappiamo se si possa definire un cinico, ma sicuramente é consapevole che trovare sempre il lato più terragno e scarnificato delle cose, come fa lui, dà quell’impressione. Ed é esattamente questo a renderne interessante l’interlocuzione ridotta all’essenziale, secca e aspra, fatta col tu e non col lei. E piena di osservazioni “selvatiche” fatte sempre con il mood dell’anti-maestro di pensiero. A domanda, Trevisan risponde per Trevisan. Punto e basta.

Intervieni pochissimo, anzi mai. L’ultimo tuo scritto diciamo “politico” che si ricordi é quello inserito in uno speciale del Giornale di Vicenza sul futuro Parco della Pace, che sorgerà accanto alla base statunitense Del Din-ex Dal Molin. Il quotidiano online che dirigo ti criticò, per aver prestato la penna ad un’iniziativa elogiativa ammettendo tu stesso di farlo per soldi. Puoi spiegare il perché di quell’uscita?

Non ho fatto un pezzo a favore del Parco della Pace, che mi pare più una cosa d’immagine. E’ un sito di confine, la risposta retorica alla base americana. E’ la retorica della democrazia, no? Non possono pensare che io scriva qualcosa di edificante.

Hai scritto che secondo te sarebbe meglio lasciar fare alla natura: un bosco, al posto del parco. Ma facendoti pagare per contribuire ad un opuscolo che ne propagandava il progetto.

Scrivo in base a quanti soldi mi danno. Me l’hanno chiesto e l’ho fatto. Ma in passato ho anche rifiutato, ma per motivi tecnici.

Possiamo dire che sei il contrario dell’intellettuale impegnato, engagé.

A me non frega niente di essere “impegnato”. Io sono molto impegnato. Ma è facile impegnarsi firmando la petizione contro la violenza sulle donne. Il mio impegno é nell’opera di critica che faccio nei miei lavori.

Insomma non ti interessa far sapere il tuo punto di vista.

Nessuno mi chiede di intervenire. Io non spingo per intervenire, ma nessuno mi chiama. Su molte cose, poi, non ho nulla da dire.

Non credi alla necessità di prendere posizione?

Io non vedo il mondo diviso fra Bene e Male. Chi é convinto di fare il bene non lo fa affatto. Prendi il Live Aid: é un paradosso il fatto che sono aumentati i morti con l’aumento degli aiuti.

Ci sono governanti in Africa che ormai da anni dicono: “vi prego occidentali, non aiutateci più”.

Non solo governanti. Esiste un movimento di autocritica nelle Ong, ma non se ne parla. A me interessa perché ha a che fare con la comunicazione.

Comunicazione?

Sì, parole, idee… Sono cose che non é possibile affrontare su Facebook, dove la battaglia é superficiale.

Hai detto che preferisci scrivere teatro che prosa. E’ nel teatro che si trova il massimo di profondità?

Ci metto meno e ci guadagno in salute. E c’é più relazione.

Che valore dai al lavoro?

Il valore del lavoro é il valore dato dal mercato.

A proposito di lavoro: che ne pensi del reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 Stelle?

Non ho nessuna posizione sul reddito di cittadinanza. Ma per come siamo in Italia, ci esponiamo ad un rischio. Penso soprattutto al “nero” al Sud. Ci sono molti lavori per cui c’é molta richiesta ma che non si vogliono fare. E ci sono lavori colonizzati dai maschi, per esempio quelli con le macchine utensili, dove donne non ce ne sono. Molte guidano il bus, ma non i camion. Per tradizione, non per una ragione.

E guardando a rovescio?

Ci sono molti meno maschi fra i maestri elementari.

Secondo te c’é un’immagine che rende plasticamente dove sta andando la società oggi?

A Vicenza non ci sono più i vespasiani. Anzi, la scomparsa é generale. Può essere un segnale dell’allontanamento dalla parte corporale.

Un temone, questo della svalutazione del corpo, nell’era della virtualità.

I ragazzi non crescono più in strada. Chi lo fa oggi viene additato come un bullo. Una volta, noi saremmo stati tutti “cattivi ragazzi”.

Ma che giudizio ne dai?

Ne prendo atto. C’é una trasmissione in radio dove spiegano le emozioni ai bambini. C’é questa idea che bisogna spiegare tutto, che é un modo per controllare tutto. C’é molta meno libertà in cambio della sicurezza. Si sente dire “libertà in sicurezza”.

Un ossimoro.

Sì. Chi la fa più la lotta fra i bambini? Adesso non vanno più neanche a casa da soli. Ci sono le statistiche che parlano di crimini in calo, ma la percezione é sempre diversa.

Qui in provincia com’è la percezione?

Qui é periferia, lontano da dove é popolato.

Si vive bene?

A guardare i dati su alcolismo, suicidi e disagio, non direi che si vive meglio. Io non ci sto male. Ma mi piace andare e venire. Mi sposto in Italia per lavoro. A stare sempre qua mi stuferei.

Hai un’allergia alla retorica che sembra quasi un riflesso fisico.

Io la retorica la studio.

Non intendevo quella di Aristotele, ma quella in senso comune, e deteriore.

Ah, l’altra… Sì, la retorica mi dà un fastidio fisico.

Cosa leggi per informarti?

Ascolto la radio.

Avrai sentito dell’emergenza Pfas in Veneto.

Emergenza Pfas? Basta spostare i limiti. E’ una questione politica. Sulle polveri sottili siamo messi meglio perché hanno abbassato i limiti. Viviamo sempre di più, non di meno. Queste sfighe vanno di pari passo con la maggiore longevità, con le donne che ci battono sempre.

Tu non voti, giusto?

Non voto più da tanto tempo. Subisco le decisioni altrui. Pensare che il mio voto valga quello degli altri… La democrazia è una testa un voto, no? Ma le teste di cazzo sono tante. E gli altri pensano lo stesso di te.

Quindi per te la democrazia é una finzione?

E’ una finzione che regge. Ma niente é inamovibile. E’ come l’unità dello Stato, di tutti gli Stati. Non è una cosa divina.

Che mi dici del referendum che c’é stato mesi fa per una maggiore autonomia del Veneto e della Lombardia?

Anch’io sono per una maggior autonomia, per uno Stato federale. Come diceva Herzen, appena dichiarata l’indipendenza si sarebbe dovuto procedere a smembrare in macroregioni. Invece si é scelta un’altra strada.

Secondo te il Veneto ha una sua identità?

Il Veneto ha un’identità linguistica, e per certi aspetti culturale. Ma non forte come, per esempio, quella altoatesina. E’ più diluita.

Ho letto da qualche parte che hai parlato di “società effeminata”. Che intendi?

La parola “madre” é sparita. Si parla solo di mamma, e papà. E poi ci si lamenta del mammismo. La figura del padre é scomparsa. Restano le mamme, appunto. Non ci sono più valori come la forza, la durezza, non c’é nemmeno più il concetto di virilità. Gli uomini devono fare tutta una serie di cose che facevano le donne. E noto che più c’é effeminatezza, e più ci si fa crescere la barba. Io me la sono tagliata. Già nell’Ottocento, De Goncourt parlava di “cura effeminata dei capelli e delle barbe”.

C’è qualcosa di malato, insomma.

Siamo tutti malati.