Treviso, Zaia: «lista Gentilini? Aperta a gay e lesbiche»

(08:34) «Non ho mai ritenuto che gay e lesbiche siano un problema. Anzi, ho sempre considerato disdicevole classificare le persone in base al colore della pelle, al credo religioso e alla loro tendenza sessuale. La nostra sarà una lista aperta a tutti». Così il governatore del Veneto Luca Zaia interviene nella polemica sulle dichiarazioni sui gay dell’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. Lo “sceriffo” guiderà la Lista Zaia nel raggruppamento di centrodestra alle prossime elezioni comunali del capoluogo veneto.

«Giancarlo è una persona per bene, è euforico e, quanto alle sue dichiarazioni sui gay, le ha subito ritrattate. Anche perché – ha specificato ieri Zaia – lui è un tenerone. Quand’era sindaco di Treviso abbiamo organizzato per primi uno sportello insieme alla Caritas per l’accoglienza degli immigrati; io ero allora in Provincia». (Ansa 31/03/2018 15:28)