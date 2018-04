Elezioni Treviso, Italia Nostra: «non ci schieriamo»

Condividi

«Per le Comunali Treviso 2018 non scendiamo in campo, ci sono già troppi attori, ma appoggeremo chi condivide questi temi». L’associazione ambientalista Italia Nostra sceglie di non schierarsi in vista delle prossime elezioni amministrative, ma detta un elenco di priorità chiedendo l’appoggio ai candidati sindaco. Tra i punti prioritari, riportati da Paolo Calia sul Gazzettino, c’è il recupero del Bastione del Castello (in foto), con bonifica da parte dei privati e un intervento pubblico con fondi europei: «è vergognoso che questa parte di città sia ancora inaccessibile e per di più una discarica di idrocarburi “regalati” dalla nostra vecchia Camuzzi».

Tra le altre richieste, la riduzione dell‘aeroporto, la pedonalizzazione del centro storico, con parcheggi scambiatori e servizio di bus navetta gratuito, un “hotel dei poveri“, stanziando risorse per i senzatetto e le famiglie in difficoltà e il ridimensionamento del Piano degli Interventi, definito un «libro dei sogni irrealizzabili». Italia Nostra boccia inoltre la gestione delle Mura e chiede lo stop a festival musicali, luna park e chioschi permanenti, le piste ciclabili ottenute con l’abbattimento di alberi. No secco anche a Pedemontana, IV lotto, Terraglio est. «Treviso non merita di ritornare la città zimbello del Veneto e dell’Italia per una serie di ottuagenari che nessuno riesce a mettere in pensione. Il primo non è Gentilini, ma Dino De Poli, che deve scendere dal trono e godersi il meritato riposo dopo aver dissanguato Fondazione Cassamarca»

