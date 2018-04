Rossano Veneto (Vi), in 200 per 1 posto da psicologo

Condividi

Villa Aldina, casa di riposo di Rossano Veneto, bandisce un concorso per un posto da psicologo per assistere i suoi 65 ospiti, 57 dei quali sono non autosufficienti. Ma, come scrive Lucio Zonta sul Giornale di Vicenza a pagina 33, a presentarsi arriva un’armata di 200 candidati che giungeranno domani da tutta Italia, Sicilia e Sardegna comprese. Per far fronte alla straripante domanda di lavoro, gli esaminandi sosterranno le prove al Palabrunello ed è stato necessario chiamare alpini e Protezione Civile a supporto.

Quello che si svolgerà nei prossimi giorni è solo uno dei concorsi previsti: la casa di riposo prevede di assumere anche un coordinatore e due fisioterapisti, un logopedista, tre operatori per l’assistenza socio-sanitaria e due infermieri professionali, uno a tempo pieno, l’altro a part-time.