«Veneto Banca non era insolvente, Cei voleva depositare 200 milioni»

L’ex cda (presidente Massimo Lanza) di Veneto Banca, ha depositato una memoria al tribunale di Treviso in cui sostiene che l’istituto non era in stato di insolvenza al momento della liquidazione. A dimostrarlo, scrive Sabrina Tomè su La Tribuna a pagina 12, sarebbe il fatto che fra i clienti dell’ex popolare di Montebelluna c’era anche la Cei. La Conferenza Episcopale Italiana avrebbe scelto infatti proprio Veneto Banca per depositare i proventi dell’8 per mille. L’operazione non è poi andata in porto per via delle ispezioni della Bce che rivelarono l’entità del dissesto.

L’obbiettivo della memoria depositata dai legali dell’ex cda, è dimostrare che al momento della liquidazione la banca non era in stato di insolvenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura. Secondo gli avvocati a giugno 2017 l’istituto aveva liquidità sufficiente a coprire i flussi in uscita per diverse settimane. «Un elemento rilevante ai fini della valutazione delle condizioni di liquidità – sottolineano i legali nella memoria – si riscontra nel previsto deposito di una somma ingente, superiore ai 200 milioni di euro, da parte della Cei (…) Non esistono i presupposti per la dichiarazione dell’insolvenza».