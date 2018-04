Vicenza, Maroso (Siamo Veneto): «denuncerò Bankitalia»

Condividi

«Come candidato sindaco anticipo che la mia prima azione sul tema delle banche popolari sarebbe sporgere denuncia contro la Banca d’Italia, al fianco dei cittadini di Vicenza truffati, di cui ahimè faccio parte». Così in una nota il candidato sindaco di Vicenza di Siamo Veneto, Andrea Maroso. Maroso sarà in platea all’assemblea pubblica “Popolari Venete: quali verità? Quali Soluzioni?” che si terrà domani venerdì 6 aprile a Vicenza al teatro San Marco, alle ore 20.45. All’incontro, si legge nella nota del partto indipendentista, sono stati invitati a partecipare non come relatori ma sempre in platea anche tutti gli altri candidati alla carica di sindaco di Vicenza.

(ph: Facebook – Andrea Maroso)