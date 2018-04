A Jesolo sboccia “Primavera in festa”

Condividi

Il centro storico di Jesolo è pronto a tingersi di mille colori, da venerdì 13 a domenica 15 aprile con “Primavera in Festa” una tre giorni dedicata al cibo, street food, musica e divertimento per dare il benvenuto alla bella stagione. Piazza Primo Maggio e via C. Battisti si trasformeranno infatti in un giardino fiorito con tanti articoli da orto e da giardinaggio che accompagneranno le persone oltre il ponte di San Giovanni e sul grande prato antistante il Municipio di Jesolo. Qui troveranno posto la mostra “Centerbe” assieme a laboratori e progetti curati dal “Comitato Età Evolutiva”, “Veneto a Tavola” e dalla scuola media Michelangelo.

Sempre il parco municipale accoglierà poi un’area dedicata al benessere con mercatini, esibizione di dressage con cavalli e proposte di associazioni sportive, mentre lungo l’ansa del Sile si svolgeranno gare di pesca e attività dell’associazione “Remiera Jesolo”. Poi, spazio al cibo di strada che farà tappa nel centro storico con il tour “Hop Hop Street Food” e l’ampia offerta di specialità culinarie internazionali. Ad accompagnare i visitatori la musica dal vivo, con deejay, spettacoli e animazione per i più piccoli curata da “Happy Smile Animation”. Piazza della Repubblica darà spazio alla creatività con mercatini e piazza Kennedy ospiterà invece un grande luna park con giostre e banchetti. Ancora, mostre di quadri lungo le vie del centro ed una esposizione di radio d’epoca presso la Sala Gelli della biblioteca civica.

«Come amministrazione comunale abbiamo deciso di dare una rinfrescata al tradizionale appuntamento primaverile che si svolge nel nostro centro storico – ha spiegato l’assessore al Commercio e Attività produttive, Alessandro Perazzolo – proponendo una veste grafica nuova che oltre a dare un’identità all’iniziativa, resterà anche nel tempo. Il centro storico diventerà un luogo da sperimentare e da vivere in una tre giorni piena di colori, musica e buon cibo. La dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione ha anche rispetto a questa zona di Jesolo che, come detto più volte, è nel nostro interesse rilanciare e far crescere».

Attenzione sarà data poi alla beneficenza. Tra gli espositori presenti nel centro storico ci saranno anche alcune associazioni di volontariato: “Adele & Friends” impegnata nella raccolta fondi contro l’atrofia muscolare spinale (Sma); “Aiutaci a respirare” che sostiene la ricerca per la cura della fibrosi cistica e “Donna 2000”, che aiuta donne colpite da tumore al seno. Negli stand sarà possibile acquistare delle magliette appositamente preparate per l’evento e sostenere così le attività di queste associazioni.

«Primavera in Festa oltre ad essere un evento pensato per dare il benvenuto alla bella stagione, diventa anche un appuntamento con la solidarietà – è il pensiero del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia -. Abbiamo voluto dare spazio anche alla beneficenza perché siamo convinti sia importante dare un segnale e tenere alta l’attenzione rispetto a chi vive la malattia. Con un gesto semplice come acquistare una maglia è possibile dare una mano, un aiuto concreto a tante persone».

Clicca qui per vedere il programma.

Clicca qui per vedere le modifiche alla viabilità.