Turismo, ciclabile tra Bibione e Lignano apre il 1 maggio

Dal Veneto al Friuli andata e ritorno in giornata. È possibile con un traghetto e una bici, che consente di ammirare il paesaggio. Rientra nell’idea di turismo ambientale con attenzione al paesaggio e alle bellezze naturali il progetto della pista ciclabile da Bibione Pineda (Venezia) al Tagliamento e poi da lì a Lignano (Udine) che verrà inaugurata in occasione del ponte del 1 maggio. «Stiamo parlando di un itinerario di circa 18 km totali, che ha una valenza importante se si pensa che riesce a collegare due grandi spiagge del Nord Italia facendo al contempo conoscere meglio non solo le due località ma anche la storia del Tagliamento» ha detto il sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia) Pasqualino Codognotto.

Nell’ottica del turismo sostenibile si invitano i vacanzieri a «raggiungere le località di mare senza l’auto e portandosi dietro la bicicletta, per una veloce gita fuori porta. L’obiettivo è il sempre minor coinvolgimento dei veicoli e il potenziamento dei percorsi naturalistici».

(Fonte: Nuovavenezia.geolocal.it)

(ph: Bibione.com)