Colline del prosecco, blitz di Zaia in Francia per candidatura Unesco

Condividi

Il governatore del Veneto Luca Zaia si è recato a Parigi per assistere alla presentazione di “Alghero per l’Unesco, Jazz e Cultura”, accompagnato da Fabio Gazzabin e Fabio Volpato. La cittadina sarda è candidata come le colline del Conegliano Valdobbiadene al riconoscimento di patrimonio dell’umanità.

Come riporta La Tribuna a pagina 33, è probabile che Zaia abbia provato a rilanciare con i vertici di Icomos, che l’avevano quasi bocciata, la candidatura delle colline del prosecco. Il governatore però per il momento non conferma né smentisce e non ha commentato il suo blitz in Francia.