Treviso, compagna di Borrelli corre con Manildo

Il 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco di Treviso e tra le fila della lista civica che sostiene il sindaco uscente Giovanni Manildo c’è anche Maria Angela Riva, compagna di David Borrelli, ex eurodeputato del M5S che si è dimesso per fondare un suo partito.

Come riporta Il Corriere del Veneto a pagina 8 dell’edizione di Treviso, la Riva è schierata con “Treviso Civica“.

(ph: SocImage – Maria Angela Riva)