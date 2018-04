Nas sequestrano polpette a food truck di Abatantuono

Condividi

Un food truck del franchising di Diego Abatantuono è incappato in un controllo del Nas che ha portato al sequestro di 50 chilogrammi di polpette surgelate, pronte per essere servite alla manifestazione Street Food Gourmet in corso a Mogliano Veneto (Tv). I carabinieri hanno ispezionato il furgoncino bordeaux della “Meatball Family On The Road“, la società della quale fa parte anche il noto attore, trovando alcune confezioni surgelate di polpette sprovviste di etichettatura e quindi prive di informazioni sulla tracciabilità della carne.

Come riporta Milvana Citter sul Corriere del Veneto – edizione Treviso a pagina 13, i Nas hanno provveduto al sequestro delle polpette, che saranno distrutte, mentre per l’ambulante, un 50enne lombardo, scatterà una sanzione amministrativa di qualche migliaio di euro. L’ambulante ha spiegato ai carabinieri che si è trattato di un errore in buona fede: «Quando ho preparato le polpette distrattamente ho buttato le scatole della carne, per questo il prodotto finito era senza etichetta».

(Ph. Meatball Family / Facebook)