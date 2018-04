Venezia, stop ai take away da settembre

Condividi

Venezia ridurrà i take away dal prossimo settembre. Come scrive Vera Mantengoli su La Nuova Venezia a pagina 10, la delibera approvata dal comune nell’aprile del 2017, per essere attuata necessita di un’intesa con la Regione, un voto del consiglio comunale e una modifica del Regolamento dell’amministrazione comunale. La misura volta ad eliminare il degrado e la spazzatura nelle pubbliche calli, è già stata applicata a Firenze.

«Siamo i primi in Veneto a farlo – commenta l’assessore ai Trasporti e alla Gestione del patrimonio, Renato Boraso – Dopo di noi, il modello potrà essere utilizzato anche in altre città venete (…) cambieremo due punti – prosegue Boraso – Quello sull’igiene e quello sulla polizia urbana per consentire più controlli (…) le aperture dei take away saranno centellinate. Sui locali già aperti non possiamo intervenire, ma i controlli si intensificheranno per tutti e saranno a tappeto».