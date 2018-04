Donazzan: «Berlusconi finito? Mai detto»

Condividi

In seguito alla pubblicazione da parte della testata online VVox di virgolettati contro Berlusconi (Donazzan: «Berlusconi finito, facciamo partito unico Fi-Lega»), interviene l’assessore regionale Elena Donazzan: «non ho mai dichiarato “Berlusconi è finito”: la testata online VVox, probabilmente nell’intento di costruire un titolo roboante, ha alterato la natura della mia intervista pubblicata dal Corriere del Veneto. Come facilmente intuibile da una attenta analisi delle mie affermazioni (quelle vere), ogni valutazione da me avanzata riguardava il partito, la situazione in cui versa attualmente e le future prospettive». «Spero in una rapida smentita da parte di VVox, come anche spero in futuro si eviti di anteporre la resa mediatica al contenuto giornalistico», conclude la Donazzan.

Il titolo é forzato, vero. Come spesso avviene ai titoli. Ma ci pare che dia il senso politico della presa di posizione della Donazzan: Berlusconi non basta più, evidentemente perché ha fatto il suo tempo. Se non è finito, poco ci manca.