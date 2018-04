Il Delinquente al Quirinale, il populista è Mattarella

Condividi

Mandato esplorativo alla santificata Casellati, fresca neo-presidente del Senato. Incarico al leghista di vecchia data Giorgetti, per una soluzione diciamo focalizzata sul centrodestra. Un “governo del Presidente”, cioè del capo dello Stato Mattarella, con un premier super partes. Come si dice in questi casi, non vorremmo davvero essere nei panni di quest’ultimo, nel dover sbrogliare la matassa di indicazioni, controindicazioni e veti reciproci (M5S contro Forza Italia, Forza Italia contro M5S) per dare un nuovo inquilino a Palazzo Chigi, più o meno provvisorio che sia.

Chi scrive sarebbe per un’intesa fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mirata a scrivere una legge elettorale che preveda un premio di maggioranza non incostituzionale così da far fuori i due ingombri, il morituro partito berlusconiano e il moribondo Partito Democratico, e far nascere il nuovo bipolarismo Carroccio-Cinque Stelle, non perché più auspicabile in astratto, ma semplicemente perché più rispondente ai tempi e alla realtà. Ma non si può: i forzisti, a meno di una sollevazione contro il loro logoro e sempre più incontrollabile Capo, farebbero saltare le maggioranze che reggono le giunte di centrodestra in Lombardia e Veneto. Nel nostro Veneto, Luca Zaia rischierebbe di trovarsi disarcionato dopo appena poco più di due anni dalla riconferma. Senza contare le elezioni regionali di fine mese in Friuli in cui il leghista Fedriga, che parte favorito, lo diventerebbe un po’ meno. E’ una prospettiva, questa, che forse sopravvaluta la fedeltà degli elettori agli ordini di scuderia, e forse anche dei dirigenti sparsi che – finalmente, aggiungiamo noi, riferendoci alla benvenuta iniziativa della Donazzan – alzano la testa contro il mortale (sissignori, mortale: politicamente prima o poi la caducità della vita colpirà anche lui) Silvio Berlusconi. Ma é innegabile che sia sul piatto e che Salvini, che deve averne veramente le scatole piene, debba tenerne conto. Il berlusconismo è un male relativo, non esistendo nessun Assoluto (Dibba, che ci fai, il teologo?). Ma quando ce ne saremo liberati, sarà sempre troppo tardi.

Ma non invidiamo punto Sergio Mattarella soprattutto per un altro motivo. Rectius: non lo gradiamo. Anzi non ci piace per niente, e per la verità non ci é mai piaciuto. Al di là delle gag da anziano intrattenitore di crociere che ieri il Berlusca ha inscenato per calcolo ed esibizionismo insieme, é mai possibile che la massima carica dello Stato, che impersona l’autorità e l’autorevolezza delle Istituzioni, riceva un condannato in via definitiva per frode fiscale, che è un reato contro lo Stato medesimo, sbattendosene solennemente di quell’autorità e di quella autorevolezze che dovrebbe tutelare? E per quale seria ragione io, cittadino comune, dovrei allora portare rispetto per le venerande Istituzioni, se le Istituzioni stesse non hanno rispetto per sè stesse, auto-offendendo la propria aura e decoro e insultando, nello specifico, uno dei tre poteri, ovvero il Giudiziario?

Perché Berlusconi é un delinquente. «Naturale»? Possiamo anche essere d’accordo, ma questa era una considerazione personale del giudice di primo grado del processo Mediaset («naturale capacità a delinquere»), passato appunto in giudicato, che tale giudice si sarebbe potuto risparmiare. In un regime di diritto uguale per tutti e centrato su atti e fatti giudiziariamente rilevanti, é il reato che va riconosciuto e punito, non la persona in quanto tale e le sue attitudini. Insomma, basta e avanza che il Delinquente sia un delinquente senza aggettivi. Basterebbe e avanzerebbe per non fargli mettere piede al Quirinale. E invece il custode della sacralità istituzionale si è comportato da populista, se vogliamo dare a questa parola il significato spregiativo corrente: avrà ritenuto, come purtroppo fanno in troppi che non sanno l’abc della democrazia, che i voti “assolvono” politicamente il reo, secondo una concezione demagogica per cui il consenso “lava” tutto, e chi se ne importa della Legge e dell’etica pubblica, questa sconosciuta. Io quidam de populo posso permettermi di non credere alla truffa del sistema liberal-democratico, ma Mattarella no. E allora, liberi tutti.