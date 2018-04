«Non te si la Ferragni, fora i schei», niente spritz gratis per Il Canal

Condividi

Nuovo divertente video dell’influencer veneto più famoso. Mentre si trovava in un bar, al quarto spritz l’avventore gli chiede 12 euro. Il Canal offeso cerca di spiegare: «mi so l’influencer Canal Il Canal, pubblicità, non pago mia». Ma l’avventore gli risponde: «cosa vuol dire, non te si mia Chiara Ferragni, fora i schei».