Berlusconi: «con Lega e FdI disastro economico»

Si potrebbe dare luogo a un governo Lega-Fratelli d’Italia, che, al di là di quello che farebbe succedere da noi, provocherebbe la fuga di imprese, la fuga dei capitali, la fuga dei giovani investimenti e quindi un disastro dei mercati azionari». Lo ha detto, come riporta un video del Corriere, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ieri sera a Termoli, durante la campagna elettorale per le regionali in Molise.

«L’Europa ci isolerebbe completamente – ha aggiunto Berlusconi – le banche fallirebbero e quindi ci sarebbe per l’Italia un destino assolutamente da scongiurare». Il cavaliere fa riferimento all’ipotesi che Matteo Salvini e Giorgia Meloni formino un governo con il Movimento 5 Stelle estromettendo Forza Italia e rompendo le alleanze del centrodestra, come chiede da giorni il leader Luigi Di Maio.

(Fonte: Video.corriere.it)