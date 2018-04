Le virtù del cipollotto di Malo (Vi) a “Buono a sapersi” su Rai Uno

Condividi

Lunedì 16 aprile a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Rai Uno, con Elisa Isoardi si parlerà di cipollotto, ortaggio dal gusto dolce e ricco di zolfo, utile nella prevenzione della trombosi arteriosa. Daniele Paci, agronomo, illustrerà le varietà di cipollotto e le differenze con cipolla, porro, scalogno e lampascione. Valentina Guttadauro, nutrizionista, descriverà le proprietà benefiche del cipollotto. Il dottor Massimo Gallucci, angiologo all’ospedale San Giovanni Addolorata di Roma, spiegherà come i composti di zolfo presenti nel cipollotto siano un valido alleato contro la trombosi arteriosa.

Ginevra Antonini, maestra di cucina, mostrerà come preparare la classica panzanella toscana con il cipollotto. Le farà eco il collega Luca Pappagallo, che, invece, proporrà un primo piatto di pasta, cipollotti, salsiccia e scaglie di parmigiano. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Ivan Bacchi, ospite di un’azienda che lavora il cipollotto a Malo (Vicenza). Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dal Mercato “Centrale” di Firenze.